Аномальное тепло ждет Красноярск в начале зимы

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-01T12:11:14+03:00

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Начало зимы порадует жителей Красноярска аномальным теплом. Как сообщили на сайте гидрометцентра, будет до нуля градусов. Самыми прохладными выдадутся понедельник и вторник, 2 и 3 декабря. В эти дни ожидается минус 8-9 градусов, без осадков, слабый ветер. Временами может проглядывать солнце.

В среду минус 2 и небольшой снег, в четверг подморозит до минус 7, осадки прекратятся. Зато пятница и суббота будут самыми «жаркими» - от минус одного до нуля градусов! Но может пробрасывать снежок. Повторимся: все это – в столице края. На север региона идут сильные морозы – до минус 45 градусов.

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На Красноярский край надвигаются 45-градусные морозы. Об этом предупредили сотрудники Среднесибирского УГМС. В понедельник, 2 декабря, в Эвенкийском районе днем столбики термометров опустятся до отметки в минус 35-40 градусов, ночью до минус 45, говорят синоптики. Жителей призывают по возможности меньше находиться на улице, не планировать дальние поездки, ограничить выезд за город, соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печек и электроприборов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU