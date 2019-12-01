45-градусные морозы накроют Красноярский край с понедельника

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-01T11:22:04+03:00

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На Красноярский край надвигаются 45-градусные морозы. Об этом предупредили сотрудники Среднесибирского УГМС. В понедельник, 2 декабря, в Эвенкийском районе днем столбики термометров опустятся до отметки в минус 35-40 градусов, ночью до минус 45, говорят синоптики. Жителей призывают по возможности меньше находиться на улице, не планировать дальние поездки, ограничить выезд за город, соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печек и электроприборов.

Кроме того, ухудшится погода на юге Таймыра, там метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. А на востоке центральных районов Красноярского края ночью местами - сильный снег. На дорогах южных и центральных районов - гололедица.

В столице края в понедельник, 2 декабря, погода будет вполне комфортной. Ночью минус 8-10, днем минус 6-8. В светлое время суток – без осадков, в темное возможен небольшой снег и ветер – с порывами до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU