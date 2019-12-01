Инновации они такие. Розовый каток залили для детей в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 06:14 2019-12-01T06:25:38+03:00

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Казалось бы, нас уже ничем не удивишь: и снег в Сибирь завозили, и красили его, но тут другое… В Железногорске Красноярского края для детей залили каток с розовым льдом. Фото объекта появились в паблике «Муниципальное телевидение. Железногорск». С вполне себе нейтральным комментарием: вот, каким будет в нынешнем году каток «Умка».:

- Такие яркие, цветные фантазии для детей. Откроется розовый каток 6 декабря.

Кроме цветного катка, детям пообещали елку, «ватрушки» и коньки, а также оригинальную подсветку. (Если лед розовый, не беремся представить, какого цвета тогда может быть она).

Впрочем, вернемся к катку. Цветной лед, в общем-то, тоже не новость. В прошлом году в Красноярске на набережной делали похожий. Но разноцветный. Для этого «вмораживали» в дорожку светодиодные ленты, и он светился изнутри. А в Железногорске решили пойти другим путем. И получилось, скажем так, спорно, на любителя.

А вот такой был в Красноярске. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.

- М-да, розовый каток, - тут же отозвались соцсети. – Розовый, Карл! Чтобы крови не было видно, если кто-то разобьет нос?

- Осваивают бюджет, как умеют. Вот только зачем это все?

- Ну, очень инновационненько…

А как вам каток, нравится?

ИСТОЧНИК KP.RU