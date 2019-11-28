СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-28T06:21:34+03:00

Светящийся каток на набережной в Красноярске открывать не будут. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.

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Огромный каток на левобережной набережной Енисея в Красноярске решено не заливать. Об этом сообщили наши коллеги из «Проспекта Мира».

Напомним, расположенный на верхнем ярусе, он оказался первым в городе светящимся катком. Спортобъект открыли в прошлом году – на участке от спуска из Центрального парка до «Арт-берега» (на Дубровинского, 45А/7). Его площадь составляла три тысячи «квадратов», был прокат коньков, теплый визит-центр, камеры хранения, туалеты.

Однако в нынешнем году такого катка не будет. Поскольку рядом – буквально в шаговой доступности – есть еще два, на Театральной площади и в Центральном парке, пояснил «ПМ» пресс-секретарь Красспорта Дмитрий Костюнин.

Так что каток на набережной посещали меньше, чем предполагалось. Из-за чего и было принято такое решение – от него отказаться. Тем не менее теплый визит-центр на участке закрывать не станут. Там по-прежнему можно будет погреться.

ИСТОЧНИК KP.RU