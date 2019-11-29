2019-11-29T07:07:54+03:00
Общество

В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала»

Там пожаловались на вырубку деревьев [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала»В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Дивногорске сотрудника прокуратуры и помощника депутата не пустили на территорию предприятия. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал депутат Законодательного собрания края Александр Глисков. По его словам, к нему обратились сотрудники «Дивногорского водоканала» и рассказали о вырубке деревьев на территории предприятия. Чтобы выяснить, насколько это законно, запрос перенаправили в прокуратуру.

В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала».

«Прокуратура отреагировала, организовали выезд нашего координатора Евгения Суренкова с представителем прокуратуры. Но, прибыв на место, очень удивились, сотрудник предприятия отказался пускать делегацию. Директор предприятия, он же является депутатом городского Совета, на телефонный звонок не ответил» - пишет Александр Глисков.

Добавим, что тема вырубки деревьев в последнее время стоит очень остро. Две недели назад депутат получил ответ из департамента городского хозяйства Красноярска, где тот поясняет, почему вырубили клены на перекрестке Карла Маркса и Декабристов. Чиновник уверял – чтобы не мешали любоваться Историческим кварталом. Красноярцы обвинили чиновника в том, что он совершенно не знает города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снежно и нежно. В Красноярск на выходных придет потепление и снегопад
Гламурный гурман. В заповеднике сняли снегиря, который лакомится конской мятой
Красноярская мэрия подала в суд на «Сибиряка» и забрала назад Предмостную площадь
В Красноярском крае медик 12 лет работала с поддельным дипломом
Назначен новый директор футбольного «Енисея»
Красноярский оперный объявил «черную пятницу»
Магический сеанс от соцработников в Красноярске закончился уголовным делом
Связь МТС в 2019 году появилась в семи малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края
Сильный ветер надвигается на Красноярск
Стройка в сквере у Дворца Труда снова признана незаконной
Голыми руками, ногами, предметами мебели. В Норильске двое обиженных подростков зверски забили мужчину
Красноярцев приглашают на лекцию об истории российского дизайна
Гастарбайтер из Средней Азии похищал людей и вымогал деньги для ИГИЛ*