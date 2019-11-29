В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала»
В Дивногорске сотрудника прокуратуры и помощника депутата не пустили на территорию предприятия. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал депутат Законодательного собрания края Александр Глисков. По его словам, к нему обратились сотрудники «Дивногорского водоканала» и рассказали о вырубке деревьев на территории предприятия. Чтобы выяснить, насколько это законно, запрос перенаправили в прокуратуру.
В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала».
«Прокуратура отреагировала, организовали выезд нашего координатора Евгения Суренкова с представителем прокуратуры. Но, прибыв на место, очень удивились, сотрудник предприятия отказался пускать делегацию. Директор предприятия, он же является депутатом городского Совета, на телефонный звонок не ответил» - пишет Александр Глисков.
Добавим, что тема вырубки деревьев в последнее время стоит очень остро. Две недели назад депутат получил ответ из департамента городского хозяйства Красноярска, где тот поясняет, почему вырубили клены на перекрестке Карла Маркса и Декабристов. Чиновник уверял – чтобы не мешали любоваться Историческим кварталом. Красноярцы обвинили чиновника в том, что он совершенно не знает города.
ИСТОЧНИК KP.RU