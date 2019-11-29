СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-29T07:07:54+03:00

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В Дивногорске сотрудника прокуратуры и помощника депутата не пустили на территорию предприятия. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал депутат Законодательного собрания края Александр Глисков. По его словам, к нему обратились сотрудники «Дивногорского водоканала» и рассказали о вырубке деревьев на территории предприятия. Чтобы выяснить, насколько это законно, запрос перенаправили в прокуратуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="316" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746758" frameborder="0"></iframe> В Дивногорске прокурора не пустили на территорию «Водоканала».

«Прокуратура отреагировала, организовали выезд нашего координатора Евгения Суренкова с представителем прокуратуры. Но, прибыв на место, очень удивились, сотрудник предприятия отказался пускать делегацию. Директор предприятия, он же является депутатом городского Совета, на телефонный звонок не ответил» - пишет Александр Глисков.

Добавим, что тема вырубки деревьев в последнее время стоит очень остро. Две недели назад депутат получил ответ из департамента городского хозяйства Красноярска, где тот поясняет, почему вырубили клены на перекрестке Карла Маркса и Декабристов. Чиновник уверял – чтобы не мешали любоваться Историческим кварталом. Красноярцы обвинили чиновника в том, что он совершенно не знает города.

ИСТОЧНИК KP.RU