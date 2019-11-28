2019-11-28T13:18:52+03:00
Общество

Сильный ветер надвигается на Красноярск

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Ася ЖУКОВА
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Сильный ветер надвигается на Красноярск.Сильный ветер надвигается на Красноярск.Фото: Ася ЖУКОВА
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Красноярцев предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Итак, завтра, 29 ноября, в Красноярске, а также в центральных районах края ухудшится погода. Поднимется крепкий ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Жителей просят соблюдать правила безопасности.

- В городе два дня уже режим НМУ, - пишут в соцсетях. – Держим кулаки, чтобы ветер разогнал загрязненный воздух. Так что пусть приходит, мы не против!

КОНКРЕТНО

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

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Черное небо над Красноярском задержится еще на сутки. Об этом предупредили жителей синоптики Среднесибирского УГМС.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий ввели у нас вечером во вторник, 26 ноября. Ровно на сутки. Однако его пришлось продлить. С семи часов вечера 27 ноября также до семи вечера 28-го, уточняют специалисты. Объявлены НМУ первой степени опасности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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