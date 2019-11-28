На открытии самого большого катка в Красноярске 29 ноября 2019 запустят фейерверк
В эту пятницу, 29 ноября, в Красноярске откроют самый большой каток. После торжественной церемонии будет запущен праздничный фейерверк. Кроме салюта гостей острова ждет еще несколько приятных фишек: розыгрыш безлимитного абонемента на посещение катка на всю зиму и других полезных призов.
Торжественное открытие катка на острове Татышев пройдет 29 ноября 2019 в 18.00. Фейерверк начнут запускать ближе к 21.00.
В остальные дни каток будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 утра до 22.00 вечера. По понедельникам у ледовой площадки технический день.
Цены на посещение самого большого катка в Красноярске: входной билет: 80 рублей, прокат пары коньков - 110 рублей/час, заточка - 120 рублей, камера хранения - 20 рублей.
КСТАТИ
В этот же день, 29 ноября, начинает работу каток на стадионе «Рассвет». Режим работы: вторник-пятница: с 16.00 до 22.00, суббота-воскресенье: с 12.00 до 16.00.
Цены на прокат на стадионе «Рассвет»: прокат пары коньков - 120 рублей в час (детям до 7 лет - 100 рублей в час), заточка - 90 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU