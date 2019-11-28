СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-28T08:06:10+03:00

126 предприятий Красноярска обязали снижать выбросы при режиме НМУ. А вот как выполняет требования министерства кирпичный завод на Калинина. Фото: Ася ЖУКОВА

Контроль за ними ужесточило минэкологии края

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В Красноярске усилен контроль за выбросами предприятий при режиме НМУ. Минэкологии составлен список из 126 организаций, обязанных снижать поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе администрации региона. За каждым из производств ведется наблюдение.

Напомним, режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Красноярске с 26 до 28 ноября (включительно). НМУ – это временное сочетание метеорологических факторов, которые способствуют накоплению в воздухе загрязняющих веществ, пояснили специалисты.

По словам представителей минэкологии, на метеоусловия повлиять невозможно. Однако можно ужесточить контроль за предприятиями.

Повторимся: есть список, 126 организаций обязаны сократить выбросы вредных веществ, а затем направить в министерство отчеты об этом.

Между тем (по данным на 27 ноября) три предприятия федерального надзора и 72 регионального проигнорировали требования минэкологии. И не отправили отчеты. Теперь их ждет проверка.

КОНКРЕТНО

При вводе режима НМУ министерство перешло на усиленный режим работы. Звонки горожан о загрязнении воздуха принимают на номер круглосуточной горячей линии + 7 (391) 21-21-706. Также круглосуточно работают инспекторы и передвижная эколаборатория.

О ситуации с атмосферным воздухом можно узнать на сайте krasecology.ru. Данные обновляются каждые 20 минут.

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Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий ввели у нас вечером во вторник, 26 ноября. Ровно на сутки. Однако его пришлось продлить. С семи часов вечера 27 ноября также до семи вечера 28-го, уточняют специалисты. Объявлены НМУ первой степени опасности (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU