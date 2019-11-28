Красноярский губернатор призвал оставить вход на Столбы бесплатным

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-28T06:58:54+03:00

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Глава Красноярского края Александр Усс выступил с просьбой сохранить бесплатный вход на Столбы. Такое обращение было направлено министру ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину.

Напомним, уже в декабре нынешнего года Столбы официально сменят статус. Были заповедником, станут национальным парком. Несколько раз поднимался вопрос, будет ли это означать, что вход в зеленую зону сделают платным. Однако никакого решения еще не принято.

В своем обращении к министру губернатор края подчеркнул: красноярцы (и гости города) очень любят Столбы, они привыкли посещать заповедник бесплатно. Поэтому стоит рассмотреть возможность сохранения традиции.

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«Столбы» теперь не заповедник, а национальный парк

Заповедник «Столбы» лишился своего заповедного статуса. Теперь это национальный парк. Соответствующий документ подписал в минувшую пятницу, 3 августа, глава государства.

Новость о том, что со «Столбов» снимают статус заповедника, горячо обсуждается среди красноярцев. Горожане в основном опасаются двух моментов: первый – что теперь в зеленой зоне на фоне «Перьев», «Первого столба» или «Деда» могут появиться богатые дачи за высоким забором или какие-нибудь кафешки. Второй – а не станет ли вход на «Столбы» теперь платным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU