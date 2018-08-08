«Столбы» теперь не заповедник, а национальный парк

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-08T11:38:51+03:00

По официальным данным, которые опубликовала администрация «Столбов», в 2018 году его посетили 560 тысяч туристов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Заповедник «Столбы» лишился своего заповедного статуса. Теперь это национальный парк. Соответствующий документ подписал в минувшую пятницу, 3 августа, глава государства. Примерно год – полтора уйдет на то, чтобы уладить юридические формальности. К слову, мы не одни, вместе со «Столбами» перемены коснутся Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии, Командорского заповедника на Камчатке и Гыданского заповедника на Ямале.

Территория вокруг уникальных сиенитовых скал-останцев под названием «Столбы» была образована в заповедник в 1925 году по инициативе жителей Красноярска. Таким образом, там была запрещена различная хозяйственная деятельность – вырубка леса, охота, выпас скота. Человек мог заходить на территорию только с одной целью – туристические прогулки. Эта же схема сохраняется и поныне. Сегодня территория «Столбов» составляет 47 219 гектаров. Из них:

- 3% территории - туристско-экскурсионный район, он примыкает к Красноярску и открыт для свободного посещения;

- 7% - буферная зона, куда доступ ограничен, зайти туда можно только по специальному пропуску;

- 90% - полностью заповедная территория, куда вход запрещен всем, за исключением сотрудников заповедника и ученых.

Что изменится от того, что «Столбы» получат новый статус? Выиграют ли от этого красноярцы? Не пострадает ли природа? Давайте разбираться. Открываем Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Раздел II. Государственные природные заповедники. Раздел III. Национальные парки. И сравниваем.

Что изменится?

А теперь, когда разобрались, в чем отличие двух официальных юридических понятий – заповедник и национальный парк, – не возникает ли у вас вопрос: а был ли заповедник «Столбы» заповедником в том плане, в каком трактует законодательство? Или только назывался так? По закону туристской зоны тут быть не должно, а она есть. Красноярцы ходят сюда вторую сотню лет и ходить будут, никакая сила их отсюда не прогонит. Уж если медведей не боятся, то им заборы не преграда.

По официальным данным, которые опубликовала администрация «Столбов», в 2018 году его посетили 560 тысяч туристов. Причем не только жители Красноярска и окрестностей. Сюда зачастили иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, и с каждым годом их становится все больше.

По факту те 3% территории «Столбов» - это 1,4 тысячи гектаров – всегда функционировали как национальный парк. Так что сейчас произошла смена статуса с фактического на юридический. В администрации «Столбов» пока не готовы в подробностях прокомментировать это событие, сославшись на то, что официальные документы из Москвы к ним еще не пришли. Но кое-что рассказали.

- Для нас это не было неожиданностью, хотя мы к этому не готовились. Ждем документов из министерства, которые нам разъяснят, какие действия мы дальше должны предпринимать. Надеемся, что все, что касается работы туристско-экскурсионной зоны, не изменится.

Новость о том, что со «Столбов» снимают статус заповедника, горячо обсуждается среди красноярцев. Горожане в основном опасаются двух моментов: первый – что теперь в зеленой зоне на фоне «Перьев», «Первого столба» или «Деда» могут появиться богатые дачи за высоким забором или какие-нибудь кафешки. Второй – а не станет ли вход на «Столбы» теперь платным.

По словам Сергея Толмачева, заместителя председателя комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края, построить дачи и общепит никто не позволит. Земля ведь как была государственной, так ею и останется. А что касается оплаты за вход… разговоры об этом идут уже не первый год, но пока планы так и остались на уровне разговоров.