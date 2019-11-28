2019-11-28T06:37:07+03:00
Общество

Дорогу в аэропорт Норильска открыли после сильной пурги

Непогода пока отступила
Ася ЖУКОВА
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Дорогу в аэропорт Норильска открыли после сильной пурги. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.Дорогу в аэропорт Норильска открыли после сильной пурги. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.
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Дорогу в аэропорт Норильска Красноярского края открыли, сильная пурга утихла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, буквально вчера в заполярном городе (и его окрестностях) бушевала непогода, намело метровые сугробы. Поэтому на дороге Норильск – Алыкель решено было ограничить движение.

Однако сутки спустя стало известно: снежная буря прошла. Так что запрет снят, можно ехать. Тем не менее инспекторы следят за обстановкой на дорогах. И в случае чего готовы прийти на помощь водителям.

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В Норильске вновь непогода: вот уже второй день ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом с неба сыплется снег, и полностью стираются границы горизонта. Да еще мороз неслабый – днем до -15, а ночью все -25. Синоптики говорят, что в ближайшие дни станет еще холоднее, морозы днем до -30 ударят.

Автомобилисты в темное время суток двигаются по дорогам медленно, одна машина за другой, след в след за впереди идущей и ориентируясь на красный цвет ее фар. А накануне ГИБДД и вовсе решила перекрыть дорогу в сторону аэропорта. Разве что тяжелый технический транспорт передвигается осторожно, чтобы не сбиться с пути. Да автобусы, набиваясь пассажирами под завязку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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