Пурга прогулкам не помеха: при -20 жители Норильска купаются в снегу

В Норильске вновь непогода: вот уже второй день ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом с неба сыплется снег и полностью стираются границы горизонта. Да еще мороз неслабый – днем до -15, а ночью все -25. Синоптики говорят, что в ближайшие дни станет еще холоднее, морозы днем до -30 ударят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746333" frameborder="0"></iframe> Пурга в Норильске - 1.

Автомобилисты в темное время суток двигаются по дорогам медленно, одна машина за другой, след в след за впереди идущей и ориентируясь на красный цвет ее фар. А накануне ГИБДД и вовсе решила перекрыть дорогу в сторону аэропорта. Разве что тяжелый технический транспорт передвигается осторожно, чтобы не сбиться с пути. Да автобусы, набиваясь пассажирами под завязку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746335" frameborder="0"></iframe> Пурга в Норильске - 2.

Добавим, что по усмотрению родителей дети с 1 по 11 класс, которые учатся во вторую смену, могут не посещать занятия в школе.

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Одним словом, будь это любой другой город на юге Красноярского края, такую погоду бы назвали ЧП глобального масштаба. Но жители заполярье относятся к этому вполне оптимистично. Говорят, и не такое бывало: что такое минус 25? Вот когда уличный термометр на здании заводоуправления «Норникеля» показывает все минус 50, вот это настоящий мороз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746338" frameborder="0"></iframe> Пурга в Норильске - 4.

Между тем, в социальных сетях жители города традиционно делятся своими впечатлениями. На одном видео прохожие сняли, как неспешно по своим делам гуляют два школьника, на другом – как пешеход по пояс в снегу пытается проделать тропинку вдоль многоэтажки. За ночь все дороги так замело, даже такси не ездят.

Ребятне - забава: в школу не пойдем, а на улицу - всегда рады. Фото: соцсети

Вообще с легковым транспортом в Норильске зимой большая напряженка – зимой лучше на общественном. Поэтому горожане оставляют своих легковушки во дворах и их засыпает сугробами снега по два-три метра высоту.

Машины уже занесло снегом, подснежниками они простоят до весны. Фото: соцсети

Детворе купаться и возиться в рыхлом снегу всегда в удовольствие, не отстают от малышни и взрослые. Зачастую выходят погулять с питомцев – и ну в сугробы падать. Традиционная норильская забава получается.

Фото и видео: «Жить в Норильске», «Новости Норильска», «Типичный Норильск»

И еще один "подснежник", похоже, что внедорожник. Фото: соцсети

А между тем, ГИБДД и дежурный трактор стоят на дороге до аэропорта. Фото: пресс-служба ГИБДД края