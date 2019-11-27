2019-11-27T10:16:43+03:00
Происшествия

Пурга прогулкам не помеха: при -20 жители Норильска купаются в снегу

А в это время закрыта дорога в аэропорт и отменены занятия в школах [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пурга прогулкам не помеха: при -20 жители Норильска купаются в снегу. Фото: соцсетиПурга прогулкам не помеха: при -20 жители Норильска купаются в снегу. Фото: соцсети
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В Норильске вновь непогода: вот уже второй день ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом с неба сыплется снег и полностью стираются границы горизонта. Да еще мороз неслабый – днем до -15, а ночью все -25. Синоптики говорят, что в ближайшие дни станет еще холоднее, морозы днем до -30 ударят.

Пурга в Норильске - 1.

Автомобилисты в темное время суток двигаются по дорогам медленно, одна машина за другой, след в след за впереди идущей и ориентируясь на красный цвет ее фар. А накануне ГИБДД и вовсе решила перекрыть дорогу в сторону аэропорта. Разве что тяжелый технический транспорт передвигается осторожно, чтобы не сбиться с пути. Да автобусы, набиваясь пассажирами под завязку.

Пурга в Норильске - 2.

Добавим, что по усмотрению родителей дети с 1 по 11 класс, которые учатся во вторую смену, могут не посещать занятия в школе.

Пурга в Норильске -3.

Одним словом, будь это любой другой город на юге Красноярского края, такую погоду бы назвали ЧП глобального масштаба. Но жители заполярье относятся к этому вполне оптимистично. Говорят, и не такое бывало: что такое минус 25? Вот когда уличный термометр на здании заводоуправления «Норникеля» показывает все минус 50, вот это настоящий мороз.

Пурга в Норильске - 4.

Между тем, в социальных сетях жители города традиционно делятся своими впечатлениями. На одном видео прохожие сняли, как неспешно по своим делам гуляют два школьника, на другом – как пешеход по пояс в снегу пытается проделать тропинку вдоль многоэтажки. За ночь все дороги так замело, даже такси не ездят.

Ребятне - забава: в школу не пойдем, а на улицу - всегда рады. Фото: соцсети

Ребятне - забава: в школу не пойдем, а на улицу - всегда рады. Фото: соцсети

Вообще с легковым транспортом в Норильске зимой большая напряженка – зимой лучше на общественном. Поэтому горожане оставляют своих легковушки во дворах и их засыпает сугробами снега по два-три метра высоту.

Машины уже занесло снегом, подснежниками они простоят до весны. Фото: соцсети

Машины уже занесло снегом, подснежниками они простоят до весны. Фото: соцсети

Детворе купаться и возиться в рыхлом снегу всегда в удовольствие, не отстают от малышни и взрослые. Зачастую выходят погулять с питомцев – и ну в сугробы падать. Традиционная норильская забава получается.

Фото и видео: «Жить в Норильске», «Новости Норильска», «Типичный Норильск»

И еще один "подснежник", похоже, что внедорожник. Фото: соцсети

И еще один "подснежник", похоже, что внедорожник. Фото: соцсети

А между тем, ГИБДД и дежурный трактор стоят на дороге до аэропорта. Фото: пресс-служба ГИБДД края

А между тем, ГИБДД и дежурный трактор стоят на дороге до аэропорта. Фото: пресс-служба ГИБДД края

Замело так замело - выход из подъезда. Фото: соцсети

Замело так замело - выход из подъезда. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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