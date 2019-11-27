На пост нового директора красноярского ФК «Енисей» прочат двух кандидатов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-27T15:44:21+03:00

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На пост нового генерального директора красноярского футбольного клуба «Енисей» прочат двух кандидатов. Но информации «ТВК Красноярск», возможным преемником Дениса Рубцова может стать Александр Харитонов, 36-летний полузащитник и капитан команды. Решение о назначении будет принято на следующей неделе, в первых числах декабря.

Вторым кандидатом называют 59-летнего экс-политика Анатолия Быкова, об этом сообщает федеральный телеканал «МатчТВ» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что Денис Рубцов покинул свой пост руководителя футбольного клуба накануне, 26 ноября. У руля он был три года, с 2016-года. Причины ухода не называются, о дальнейших планах тоже не сообщается.

Под руководством Рубцова «Енисей» совершил серьезный рывок в футболе, правда, успех пока закрепить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU