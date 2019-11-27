На пост нового директора красноярского ФК «Енисей» прочат двух кандидатов
На пост нового генерального директора красноярского футбольного клуба «Енисей» прочат двух кандидатов. Но информации «ТВК Красноярск», возможным преемником Дениса Рубцова может стать Александр Харитонов, 36-летний полузащитник и капитан команды. Решение о назначении будет принято на следующей неделе, в первых числах декабря.
Вторым кандидатом называют 59-летнего экс-политика Анатолия Быкова, об этом сообщает федеральный телеканал «МатчТВ» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что Денис Рубцов покинул свой пост руководителя футбольного клуба накануне, 26 ноября. У руля он был три года, с 2016-года. Причины ухода не называются, о дальнейших планах тоже не сообщается.
Под руководством Рубцова «Енисей» совершил серьезный рывок в футболе, правда, успех пока закрепить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU