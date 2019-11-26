2019-11-26T17:01:32+03:00
Спорт

Больше не директор. Денис Рубцов покинул ФК «Енисей»

Он проработал в клубе три года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Денис Рубцов Фото: пресс-служба ФК «Енисей»Денис Рубцов Фото: пресс-служба ФК «Енисей»
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Денис Рубцов покинул кресло директора ФК «Енисей», - информацию официально подтвердили в пресс-службе красноярской команды. На посту директора Рубцов проработал три года. С чем связан уход - не сообщается.

- Денис Анатольевич Рубцов завершил свою работу на посту руководителя ФК «Енисей», - говорится в сообщении клуба. - Это были очень насыщенные и самые яркие 3 сезона красноярской команды мастеров под его руководством. Спасибо за все!

Новость болельщиков откровенно огорчила: «Очень грустно. Денис Анатольевич, спасибо вам за всю эту сказку, которую вы нам подарили, хоть и не долгую». Вот так, с благодарностью, прощаются красноярские болельщики с Рубцовым. Добавим, что должность директора Андрей Рубцов занял в 2016 году. Под его руководством красноярский клуб совершил серьезный рывок в футболе, правда, успех пока действительно не удалось закрепить. Чем в дальнейшем займется Денис Рубцов - также пока интрига.

ИСТОЧНИК KP.RU

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