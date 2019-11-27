Нападение бродячих собак в Красноярске: в Академгородке свора до полусмерти испугала женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-27T12:41:19+03:00

Изменить размер текста: A A

И вновь нападение бродячих собак на прохожих. На сей раз – в Академгородке. Накануне, 26 ноября, жертвой свирепой стаи едва не стала женщина, которая загораживала собой своего маленького сына, сообщает интернет-газета newslab.ru.

Пострадавшая рассказала, что случилось это возле дома № 10а в Академгородке. Сначала три здоровых собаки набросились на ребенка, но мать подхватила его и забралась на горку. Две собаки ушли, а одна осталась, улеглась возле горки караулить. Спасибо людям, помогли отогнать. Женщина переживает, что рядом детский сад, отдел соцзащиты и тропа, по которой дети в школу ходят. Здоровые агрессивные псы могут напасть в любой момент.

На бродячих собак в Академгородке жалуются часто. Их количество возросло после того, как ради строительства развязки была снесена часть Николаевки – жители съехали, бросив животных на произвол судьбы. Если до 2013 года с бродячими животными боролись радикальными методами, то сейчас, с подачи зоозащитников, их ловят, чипируют, стерилизуют и отпускают на волю. И все – на деньги городского бюджета и налогоплательщиков.

Проблемы это ничуть не решает. Напомним, что в начале ноября в Черемушках свора агрессивных собак, среди которых были и чипированные, едва не загрызла 9-летнего мальчика. Медики сделали ему несколько операций.

ИСТОЧНИК KP.RU