Три автобуса в Черемушках меняют маршруты

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-25T14:23:44+03:00

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Три автобуса в красноярском микрорайоне Черемушки изменят схемы движения. Это произойдет с 26 по 27 ноября, предупредили в пресс-службе администрации города.

На улице Борисевича из-за аварийных работ будет перекрыта дорога. Поэтому автобусам № 9, 56 и 90 придется отправляться в объезд участка от Борисевича,2 до Борисевича,19 (со стороны садовых обществ). С 9 утра 26 ноября до 6 утра 27 ноября. Так что из маршрутов указанных автобусов на сутки исчезнут остановки «Поселок Шинников», «Улица Борисевича» и «Сады».

На сутки будут отменены три остановки. Фото: пресс-служба мэрии.

Как поедут автобусы, смотрим на схемах.

Изменение маршрутов необходимо для обеспечения безопасности на участке, где будут проходить работы. Фото: пресс-служба мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU