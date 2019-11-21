2019-11-21T12:43:56+03:00
Происшествия

В Красноярском крае нарушитель намеренно сбил сотрудника ДПС

На него завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае нарушитель намеренно сбил сотрудника ДПСВ Красноярском крае нарушитель намеренно сбил сотрудника ДПСФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Железногорске завели уголовное дело на 21-летнего местного жителя по статье «Применение насилия к представителю власти». В чему суть истории, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Вечером 19 октября во дворе многоэтажки инспекторы ДСП попытались остановить нарушителя. Молодой человек за рулем решил, что если скроется, то его никогда не найдут. Сначала он намеренно сбил госавтоинспектора, а потом нажал на газ и скрылся. Полицейскому понадобилась медицинская помощь.

Нарушителя вскоре нашли, машину изъяли как вещественное доказательство, назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшего, допрашиваются очевидцы. Подозреваемому грозит серьезный срок, у него будет время подумать, что он сделал не так.

А вот в пресс-службе краевой полиции рассказали «КП», сколько преступлений было совершено в отношении правоохранителей. За 10 месяцев этого года при исполнении служебных обязанностей от действий нарушителей пострадали 174 сотрудника. Им потребовалась медицинская помощь.

В 70 случаях суд удовлетворил требования пострадавших на моральную и материальную компенсацию. 24 нарушителя принесли извинения сотрудникам и компенсировали причиненный вред. По 45 гражданам еще идет разбирательство, 44 – в скором времени получат требования. Размер суммы компенсации составляет от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда.

И несколько примеров: в 2018 году водитель из Уяра в состоянии алкогольного опьянения приставил пневматический пистолет к голове участкового. Житель Абана, тоже в состоянии опьянения, осыпал нецензурной братью участкового, который прибыл на место происшествия. А в Норильске в мае этого года гражданин ударил полицейского рукой. И так далее. За оскорбление представителей власти при исполнении – это уголовно-наказуемое деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске запретят курить в подземных переходах
В Красноярске рак печени начали лечить методом химиоэмболизации
На Таймыре упал вертолет – пилота оштрафовали на 200 тысяч
Житель Красноярска купил «Лексус» за 120 тысяч и написал заявление об угоне
В Красноярске на канатную дорогу к «Столбам» понадобится 2 миллиарда
В Лесосибирске горожане пожаловались на дискаунтер «Хороший»: шум и крысы
В Красноярске 15 человек попали в больницу с отравлением суши
В Красноярском крае пятерых водителей через суд лишили водительских прав
В канун Нового года из Красноярска запустят дополнительные поезда
В Красноярске в цехе копчения нашли несвежих цыплят
Строители метро подали в суд на администрацию Красноярска
В Красноярске построят дом Деда Мороза в форме елки
На севере Красноярского края гражданин оскорбил представителя власти
В Красноярске после капремонта двухэтажку покрыли чешуей
Жительницу Хакасии осудят за контрабанду таблеток для похудения
После 100-тысячных счетов за тепло уволен глава коммунальной госкомпании
Беременные пожаловались на отсутствие комнаты для курения в перинатальном центре Абакана
Лось поселился в парке Ергаки впервые за 20 лет
Отставку экс-главы красноярской Счетной палаты суд признал законной
Ради эксперимента четыре улицы Красноярска посыплют песчано-солевой смесью
Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками
Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой
Избалованная проказница. Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое
70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск
В Красноярске проходит выставка «Металлообработка и сварка-2019»