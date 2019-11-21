В Красноярском крае нарушитель намеренно сбил сотрудника ДПС

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-21T12:43:56+03:00

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В Железногорске завели уголовное дело на 21-летнего местного жителя по статье «Применение насилия к представителю власти». В чему суть истории, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Вечером 19 октября во дворе многоэтажки инспекторы ДСП попытались остановить нарушителя. Молодой человек за рулем решил, что если скроется, то его никогда не найдут. Сначала он намеренно сбил госавтоинспектора, а потом нажал на газ и скрылся. Полицейскому понадобилась медицинская помощь.

Нарушителя вскоре нашли, машину изъяли как вещественное доказательство, назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшего, допрашиваются очевидцы. Подозреваемому грозит серьезный срок, у него будет время подумать, что он сделал не так.

А вот в пресс-службе краевой полиции рассказали «КП», сколько преступлений было совершено в отношении правоохранителей. За 10 месяцев этого года при исполнении служебных обязанностей от действий нарушителей пострадали 174 сотрудника. Им потребовалась медицинская помощь.

В 70 случаях суд удовлетворил требования пострадавших на моральную и материальную компенсацию. 24 нарушителя принесли извинения сотрудникам и компенсировали причиненный вред. По 45 гражданам еще идет разбирательство, 44 – в скором времени получат требования. Размер суммы компенсации составляет от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда.

И несколько примеров: в 2018 году водитель из Уяра в состоянии алкогольного опьянения приставил пневматический пистолет к голове участкового. Житель Абана, тоже в состоянии опьянения, осыпал нецензурной братью участкового, который прибыл на место происшествия. А в Норильске в мае этого года гражданин ударил полицейского рукой. И так далее. За оскорбление представителей власти при исполнении – это уголовно-наказуемое деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU