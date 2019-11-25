СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-25T13:52:31+03:00

Сильный шторм и 30-градусные морозы надвигаются на Красноярский край. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярский край идет сильный шторм и 30-градусные морозы. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Во вторник, 26 ноября, в центральный районах края ночью возможно до минус 25-30. А в Енисейской и Ангарской группах – и до минус 35. На дорогах центральных и южных районов по-прежнему гололед.

На юге Таймыра - очень сильный южный ветер. Порывы в 15-10 метров в секунду, местами 25-27, метель. В горах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохраняется опасность схода лавин.

Что касается Красноярска, сильные морозы обойдут нас стороной. В ночь на 26 ноября в столице края минус 23-25, днем минус 15-17. Ветер 2-7 метров в секунду, на дорогах гололед.

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ИСТОЧНИК KP.RU