Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и снежной

СЕГОДНЯ 03:58 2019-11-24T03:58:18+03:00

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В Красноярске на предстоящей неделе установится относительно комфортная зимняя погода. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты Красноярского Гидрометцентра, в понедельник, 25 ноября, в дневные часы ожидается до -12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Во вторник синоптики прогнозируют до -14 градусов днем и -19 градусов ночью. В среду, 27 ноября, -12 в светлое время суток. Ночью пойдет снег и похолодает до -17 градусов. В четверг, 28 ноября, снегопад продолжится. Синоптики обещают до -10 градусов и до -15 градусов в темное время суток. В пятницу, 29 ноября, снова периодически будет пробрасывать и до -8 градусов. Ночью -11 градусов. В субботу, 30 ноября, ожидается до -5 градусов и снова обильный снегопад.

Дорожные полицейские в очередной раз напоминают водителям, что в условиях снегопада и гололеда необходимо быть вдвойне внимательными на дорогах. И, самое главное, не нарушайте правила дорожного движения!

КСТАТИ

А что сегодня?

По данным Среднесибирского УГМС в краевом центре 24 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха до -8 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра 15-18 метров в секунду, метели. На дорогах сохранится гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU