Опасными пирожными торговали в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-25T09:00:38+03:00

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В Ачинске Красноярского края людей кормили опасными пирожными. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Не так давно сотрудники Управления устроили проверку пекарни, расположенной на улице Культуры,10 А. И обнаружили целый ряд нарушений.

Контроля за продукцией просто не было. Для уборки использовалось дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности. Работники не прошли гигиеническую подготовку и аттестацию.

Вдобавок на этикетках пирожных «Чизкейк» и «Тирамису» не указывалось, что их готовили с применением ГМО. К тому же испытания показали: «Тирамису» не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Так что хозяйку пекарни, индивидуального предпринимателя Зыкову, привлекли к административной ответственности, выписав штраф – 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU