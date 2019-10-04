2019-10-04T07:24:51+03:00
Происшествия

Сплошной белок. Конфеты с живыми червями купил детям житель Зеленогорска

Такой вот неприятный сюрприз к чаю [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКОАся ЖУКОВА
Поделиться:
Конфеты с живыми червями купил детям житель Зеленогорска. Фото, видео: Паблик "Типичный Зелек".Конфеты с живыми червями купил детям житель Зеленогорска. Фото, видео: Паблик "Типичный Зелек".
Изменить размер текста:

Конфеты как конфеты, а в них – живая начинка. Сладости с червями внутри купил к чаю житель Зеленогорска (Красноярский край). Шокирующим открытием мужчина поделился в паблике «Типичный Зелек». Опубликовал видео, где разламывает на камеру одну из конфет.

- Вот купил – наши, - комментирует мужчина. – Называются «Красноярские рассветы». Вот чем кормят нас, наших детей.

Конфеты с червяками . Видео: группа "Типичный Зелек"

Действительно, на видео – конфеты «Красноярские рассветы с фундуком» от фабрики «КрасКон». Продаются по 200 граммов, цена вопроса – около 200 рублей за пакет, хранятся 4 месяца.

- Вот это да, конфеты для рыбаков! – комментируют местные жители. – Где продаются?

- Если истек срок годности, черви могут завестись в любых шоколадных конфетах.

Пока официального комментария от производителя нет, директор находится в отпуске. Тогда как один из сотрудников фабрики подтвердил: все действительно зависит от условий и срока хранения конфет.

Только один факт. Что называется, в тему.

- Когда я работала в ночную смену в супермаркете, мы выбирали с витрин фрукты с червяками, конфеты с вредителями и меняли истекшие сроки годности на новые, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск бывший продавец Ольга. - И сыры обрезали с плесенью. Девочки в другом отделе даже мясо отваривали. Чтоб вид товарный был.

Такие дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотите, как на Потемкине? Кадеты из Железногорска взбунтовались из-за сушек с червями

С виду обычная сушка, а в ней – живые черви. Выпечку с опарышами внутри на днях получили на обед кадеты из железногорского корпуса (это закрытый город-спутник Красноярска). И взбунтовались, отказались от еды (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый глава Сибирского юридического института МВД назначен в Красноярске
Кучнее, еще кучнее! Набережную у речного вокзала снова хотят застроить
Банк ВТБ выступает главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
Первый пошел! Экс-глава лесничества в Красноярском крае задержан за массовую вырубку
Красноярцев зовут поработать учителями за зарплату в 150 тысяч рублей
Не поделили сына. 5-летнего мальчика, похищенного отцом у матери, ищут приставы
Свалка в Академгородке Красноярска обойдется УК в 100 тысяч рублей
Еще одна камера наблюдения на переходе появилась в Красноярске
В Уяре переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир
В Красноярске убийцу трех человек осудили спустя 14 лет
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
Красноярские школьники удивились, подсчитав объем автомобильных выбросов
Обманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лес
Интернет-трафик у красноярских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в 2 раза
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Глава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия Медведева
Красноярцы пожаловались на Вантовый мост, который всю ночь исполнял гимн