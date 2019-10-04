Сплошной белок. Конфеты с живыми червями купил детям житель Зеленогорска

Конфеты как конфеты, а в них – живая начинка. Сладости с червями внутри купил к чаю житель Зеленогорска (Красноярский край). Шокирующим открытием мужчина поделился в паблике «Типичный Зелек». Опубликовал видео, где разламывает на камеру одну из конфет.

- Вот купил – наши, - комментирует мужчина. – Называются «Красноярские рассветы». Вот чем кормят нас, наших детей.

Конфеты с червяками . Видео: группа "Типичный Зелек"

Действительно, на видео – конфеты «Красноярские рассветы с фундуком» от фабрики «КрасКон». Продаются по 200 граммов, цена вопроса – около 200 рублей за пакет, хранятся 4 месяца.

- Вот это да, конфеты для рыбаков! – комментируют местные жители. – Где продаются?

- Если истек срок годности, черви могут завестись в любых шоколадных конфетах.

Пока официального комментария от производителя нет, директор находится в отпуске. Тогда как один из сотрудников фабрики подтвердил: все действительно зависит от условий и срока хранения конфет.

Только один факт. Что называется, в тему.

- Когда я работала в ночную смену в супермаркете, мы выбирали с витрин фрукты с червяками, конфеты с вредителями и меняли истекшие сроки годности на новые, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск бывший продавец Ольга. - И сыры обрезали с плесенью. Девочки в другом отделе даже мясо отваривали. Чтоб вид товарный был.

Такие дела.

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