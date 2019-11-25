СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-25T07:38:59+03:00

В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

И теперь может сесть на шесть лет

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Девушка из Минусинска Красноярского края пойдет под суд сразу по 11 делам за то, что сдавала в аренду несуществующие квартиры. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Минусинский».

Итак, 21-летняя «предпринимательница» орудовала в соцсетях – размещала там объявления о сдаче жилья в Дивногорске, Канске, Минусинске, Кызыле, а также в городах Хакасии.

Нашлись такие, кто клюнул на уловки аферистки. Не осмотрев квартиру, сразу же переводили предоплату – от 4 до 22 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемая на связь выходить переставала. И, понятно, никакого жилья люди не получали.

Всего умудрилась выманить 100 тысяч рублей. Недавно на девушку возбудили 11 уголовных дел по статье «Мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU