2019-11-25T07:38:59+03:00
Происшествия

В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел

И теперь может сесть на шесть лет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел.В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Девушка из Минусинска Красноярского края пойдет под суд сразу по 11 делам за то, что сдавала в аренду несуществующие квартиры. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Минусинский».

Итак, 21-летняя «предпринимательница» орудовала в соцсетях – размещала там объявления о сдаче жилья в Дивногорске, Канске, Минусинске, Кызыле, а также в городах Хакасии.

Нашлись такие, кто клюнул на уловки аферистки. Не осмотрев квартиру, сразу же переводили предоплату – от 4 до 22 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемая на связь выходить переставала. И, понятно, никакого жилья люди не получали.

Всего умудрилась выманить 100 тысяч рублей. Недавно на девушку возбудили 11 уголовных дел по статье «Мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В надежде на крупную компенсацию жительница Норильска почти полгода перечисляла мошенникам деньги

Жительница Норильска на протяжении пяти месяцев перечисляла мошенникам крупные суммы денег, в надежде на крупную компенсацию. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В июне 51-летней женщине позвонил мужчина. Представился сотрудником следственных органов. Сообщил: «Вам полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные таблетки для похудения». Сумму назвал астрономическую (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасными пирожными торговали в Красноярском крае
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков
Надо было на дерево запрыгивать! Уходивший от столкновения March влетел в кафе
12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске
Красноярец поздравил всех мам с праздником огромной надписью на снегу
Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске
В Красноярске прошел пикет против домашнего насилия
«Опять не ко мне!»: в Красноярске заметили принца на белом коне
Красноярцев приглашают бесплатно посетить выставку из Московского музея дизайна
В Красноярске второй день ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из магазина и пропала
В надежде на крупную компенсацию жительница Норильска почти полгода перечисляла мошенникам деньги
В Красноярске детей эвакуировали из школы из-за снаряда, который принес один из учеников
В Красноярске брошенная хозяевами собака каждый день ждет их возвращения на месте снесенного дома
Житель Железногорска заплатит штраф за то, что «украсил» автомобиль схемой такси
Жительница Красноярска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей, чтобы «сохранить» деньги
Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и снежной
День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке
Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае
В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом
В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась
В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку
В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья