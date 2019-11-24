В надежде на крупную компенсацию жительница Норильска почти полгода перечисляла мошенникам деньги

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-24T10:10:22+03:00

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Жительница Норильска на протяжении пяти месяцев перечисляла мошенникам крупные суммы денег, в надежде на крупную компенсацию. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В июне 51-летней женщине позвонил мужчина. Представился сотрудником следственных органов. Сообщил: «Вам полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные таблетки для похудения». Сумму назвал астрономическую. Но для ее получения нужно было немного потратиться – оплатить услуги адвоката, налог, страховой взнос. За пять месяцев жительница северного города перечислила мошенникам 138 тысяч рублей. А когда поняла, что никто ей ничего не заплатит, обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество (до пяти лет лишения свободы).

- Оперативниками проводится ряд мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Просим граждан быть более бдительными и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам. Кроме этого, не нужно никому сообщать данные своей банковской карты и выполнять по просьбе незнакомых лиц никаких действий с ней. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то сразу обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU