Трагедия в Приисковом: в Хакасии вновь погиб снегоходчик

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-23T06:21:59+03:00

Это уже третий турист с начала сезона

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Новая трагедия на севере Хакасии, в поселке Приисковом Орджоникидзевского района. Погиб турист. Информация об этом появилась в социальной сети в паблике «Приисковый, Главстан, Трансваль, Подвинск, Гидро». По предварительным данным он катался вместе с друзьями, сорвался с козырька и его придавило снегоходом. Товарищи его нашли, извлекли из-под снега, пытались реанимировать в течение часа, но запустить сердце так и не смогли.

К сожалению, гибель туристов в Приисковом – явление частое. "Это уже третий турист с начала сезона" - прокомментировали подписчики группы. 10 ноября там погиб 33-летний снегоходчик-экстремал. Хотел «распилить» козырек, оказался под лавиной, спасти его не смогли.

Но самая страшная трагедия последних лет произошла ровно год назад: 24 ноября 2018-го. Группа из четырех друзей оправилась кататься в горы и попала в метель. Масштабная спасательная операция успехов не принесла, из-за большого количества снега пришлось отложить поиски на полгода. В мае этого года спасатели обнаружили всех четверых. Шансы выжить у них были, считают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU