2019-11-21T07:44:18+03:00
Общество

В Красноярском крае пятерых водителей через суд лишили водительских прав

Их изначально выдали с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пятерых водителей через суд лишили водительских правВ Красноярском крае пятерых водителей через суд лишили водительских правФото: ИВАНОВА Диана
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В Уярском районе края сразу пятерых водителей лишили прав на управление транспортным средством в судебном порядке. На этом настояла прокуратура после проверки. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что существует перечень заболеваний, по причине которых граждане не могут получать водительские права.

Так вот, у пятерых жителей района как раз имеются такие заболевания, они состоят на учете у врача-психиатра. Их диагноз – прямое противопоказание к тому, чтобы управлять автомобилями. Тем не менее, каким-то образом медицинские справки ими были получены, а права – выданы. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Отныне все 5 жителей Уярского района могут совершать поездки только в качестве пассажиров.

Добавим, что с 22 ноября вступает в силу новый регламент: теперь для получения медсправки на права водитель должен будет сдавать анализы на содержание 11 видов наркотиков и на хронический алкоголизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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