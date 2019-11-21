2019-11-21T07:48:07+03:00
Общество

Красноярцы толпятся в очередях на получение дешевых справок для водительских прав

С завтрашнего дня цена на нарколога повысится в несколько раз
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы толпятся в очередях на получение дешевых справок для водительских правКрасноярцы толпятся в очередях на получение дешевых справок для водительских правФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы с утра толпятся в очередях в медучреждения, стремясь получить медицинские справки на водительские права. Многие клиники такого аншлага никогда не видели: народ – мужчины и женщины – стоит в коридорах, на крыльце и на улице. И все хотят получить заветную бумажку с заключением «здоров» именно сегодня, 21 ноября. Но в чем причина?

Мне только спросить. Очередь за справкой.Мария ЛЕНЦ

На самом деле все просто: дело в том, что с 22 ноября изменится порядок прохождения медицинского осмотра для получения водительских прав. Теперь водителям придется сдавать обязательные анализы на содержание 11 видов наркотиков и на хронический алкоголизм. Ранее такие анализы назначались только тем, у кого подозревали такие симптомы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

С завтрашнего дня цена на нарколога повысится в несколько раз Фото: Мария ЛЕНЦ

С завтрашнего дня цена на нарколога повысится в несколько разФото: Мария ЛЕНЦ

Таким образом, стоимость справки от нарколога возрастет с завтрашнего дня в несколько раз – с 250 рублей до 5350 рублей. А полный пакет документов обойдется в 8 тысяч рублей. Да и делать справку будут дольше. А если в лаборатории заподозрят превышение фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина – маркера хронического злоупотребления алкоголем), то кандидата направят на дополнительное обследование.

Ужесточение правил получения водительских удостоверений связаны с тем, что, по статистике ГИБДД, наибольшее количество ДТП на дорогах происходят именно по вине водителей, которые находятся в алкогольной или наркотическом опьянении.

Похоже, стоять придется допоздна Фото: Мария ЛЕНЦ

Похоже, стоять придется допозднаФото: Мария ЛЕНЦ

Такого аншлага клиника не видела с момента своего открытия Фото: Мария ЛЕНЦ

Такого аншлага клиника не видела с момента своего открытияФото: Мария ЛЕНЦ

Такое впечатление, что люди раньше не знали, а с утра спохватились Фото: Мария ЛЕНЦ

Такое впечатление, что люди раньше не знали, а с утра спохватилисьФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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