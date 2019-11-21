Красноярцы толпятся в очередях на получение дешевых справок для водительских прав

Красноярцы с утра толпятся в очередях в медучреждения, стремясь получить медицинские справки на водительские права. Многие клиники такого аншлага никогда не видели: народ – мужчины и женщины – стоит в коридорах, на крыльце и на улице. И все хотят получить заветную бумажку с заключением «здоров» именно сегодня, 21 ноября. Но в чем причина?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745081" frameborder="0"></iframe> Мне только спросить. Очередь за справкой.Мария ЛЕНЦ

На самом деле все просто: дело в том, что с 22 ноября изменится порядок прохождения медицинского осмотра для получения водительских прав. Теперь водителям придется сдавать обязательные анализы на содержание 11 видов наркотиков и на хронический алкоголизм. Ранее такие анализы назначались только тем, у кого подозревали такие симптомы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

С завтрашнего дня цена на нарколога повысится в несколько разФото: Мария ЛЕНЦ

Таким образом, стоимость справки от нарколога возрастет с завтрашнего дня в несколько раз – с 250 рублей до 5350 рублей. А полный пакет документов обойдется в 8 тысяч рублей. Да и делать справку будут дольше. А если в лаборатории заподозрят превышение фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина – маркера хронического злоупотребления алкоголем), то кандидата направят на дополнительное обследование.

Ужесточение правил получения водительских удостоверений связаны с тем, что, по статистике ГИБДД, наибольшее количество ДТП на дорогах происходят именно по вине водителей, которые находятся в алкогольной или наркотическом опьянении.

Похоже, стоять придется допозднаФото: Мария ЛЕНЦ

Такого аншлага клиника не видела с момента своего открытияФото: Мария ЛЕНЦ