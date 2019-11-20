На севере Красноярского края охотника разбил инсульт прямо на зимовье: нужна эвакуация

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-20T07:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Богучанском районе Красноярского края охотника разбил инсульт прямо на зимовье. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

Накануне из отдела полиции поступил звонок: в районе 120-го квартала Красногоревского лесничества у охотника случился инсульт. Его нужно эвакуировать. Спасатели тут же выдвинулись на место, но мужчину пока не нашли.

Кроме того, помощь потребовалась туристу, повредившему ногу во время прогулки в заповеднике «Столбы». Пострадавшего с травмой левого голеностопа довезли до улицы Свердловская. Сейчас с ним все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника

В заповеднике «Столбы» произошла трагедия - деревом завалило пожилого мужчину. Произошло это еще накануне. От травм мужчина погиб на месте, эвакуировали его из тайги спасатели. Известно, что в момент гибели он был не один - вместе с братом отправился в тайгу. Они заготавливали дрова из сухостоя, и тут одна береза мощно обрушилась прямо на 71-летнего мужчину. Позднее выяснилось, что погибший - Геннадий Квиткевич, один из самых старых и опытных лесничих заповедника. Коллеги скорбят о его уходе (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU