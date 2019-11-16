2019-11-16T14:03:28+03:00
Общество

Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника

Геннадия Квиткевича насмерть придавило старой березой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Геннадий Квиткевич Фото: Игоря КовачаГеннадий Квиткевич Фото: Игоря Ковача
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В заповеднике «Столбы» произошла трагедия - деревом завалило пожилого мужчину. Произошло это еще накануне. От травм мужчина погиб на месте, эвакуировали его из тайги спасатели. Известно, что в момент гибели он был не один - вместе с братом отправился в тайгу. Они заготавливали дрова из сухостоя, и тут одна береза мощно обрушилась прямо на 71-летнего мужчину. Позднее выяснилось, что погибший - Геннадий Квиткевич, один из самых старых и опытных лесничих заповедника. Коллеги скорбят о его уходе.

- В результате несчастного случая погиб старейший и наиопытнейший сотрудник заповедника «Столбы» Геннадий Васильевич Квиткевич. Всю свою жизнь он был бескомпромиссным и воистину талантливым защитником природы. Далеко за шестьдесят, по букве закона, а вовсе не по здоровью, перешел он из инспекции в научный отдел и открыл для себя, и для всех нас потаенный доселе мир заповедника. Мир, который открывается только фотоловушке, но только в том случае – если ее установит Геннадий Васильевич. В правильном месте и в нужное время, -рассказал на своей странице в соцсетях Игорь Ковач, главный специалист заповедника.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования, близким, друзьям и коллегам Геннадия Квиткевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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