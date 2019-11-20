В Красноярском крае стали меньше рожать

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-20T05:09:05+03:00

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За девять месяцев 2019 года в Красноярском крае родились 23 тысячи 44 малыша, а это на 8,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Данными исследования поделились специалисты Красноярскстата 20 ноября, во Всемирный День ребенка.

В 2018-м большинство детей (74%) появились на свет у женщин, состоящих в браке. Среди разводящихся пар доля супругов, имеющих общих детей, составила 52,2%.

В целом же на начало 2019 года в крае насчитали 630969 несовершеннолетних, а это на 1% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Из них детей до 6 лет на 1,6% меньше (это 271477 человек), от 7 до 14 лет – на 2,7% больше (269866), от 15 до 17 лет – на 4,3% больше (89626 человек). Причем 51,3% - мальчики, а 48,7% - девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU