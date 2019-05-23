Рожать стали меньше, уезжать стали чаще: статистики показали, почему уменьшается население Красноярского края

Впрочем, есть и позитивные моменты

Специалисты Красноярскстата опубликовали точную статистику по численности населения Красноярского края. На 1 января 2019 года на территории края проживало 2 874 026 человек. Для сравнения с 1 января 2018 года этот показатель уменьшился на 2 471 человека (или на 0,1 %). Причем за счет естественной убыли – 2 193 человека и за счет миграции – на 278 человек.

Несмотря на то, что городов и приравненных к ним городских округов у нас всего 17, в них сосредоточено 77, 6 % жителей края – 2 228 980 человек. И только 645 046 человек носят статус сельчан.

Кто-то рождается, кто-то уходит

О том, что в крае стало меньше рождаться детей, говорят давно. То там, то здесь всплывали показатели со знаком минус. Проанализировав данные, статистики подтвердили, что это на самом деле так. За минувший год в крае родились 33 527 детей. Это на 2 035 детей меньше, чем в 2017 году.

Тем не менее, стоит отметить один положительный момент: все больше семей решаются родить второго и третьего (и последующего) малыша. То есть одного им уже мало, хочется пополнить семью новыми детскими голосами. И если два года назад таких вторых и третьих малышей было 61,1 %, то уже в 2018 году – 62,4 %.

Что касается естественной убыли, за год край потерял 35 720 своих жителей – на 425 больше, чем годом ранее. Против смерти не поспоришь, основными причинами так и остались болезни системы кровообращения – на их долю пришлось 47,3 % смертей. На втором месте онкологические заболевания и – 19 %. И на третьем – статистики называют их внешними причинами – это несчастные случаи, травмы, отравления, автоаварии, криминаль. Таких смертей – 10,7 % от общего количества.

Понаехали, поуехали

Процесс миграции населении постоянен, остановить его невозможно. Люди постоянно переезжают с места на место по каким-то личным причинам. За год на территорию края приехали 56 834 человека. Причем из других регионов России – 39 648 человек. Обратите внимание, 19 039 человек – из областей Сибирского федерального округа. И 20 690 – с Урала, европейской части страны, с Дальнего востока, Якутии, Камчатки и Магаданской области.

Жителями Красноярского края стали также 15 276 граждан из ближнего и дальнего зарубежья. И это не только иностранцы, но и русскоязычные граждане, которые решили вернуться на родину и выбрали для этого наш регион.

Пока одни едут к нам, другие край покидают. За год уехали 57 112 человек. В другие регионы страны перебрались 43 840 человек, в страны СНГ – 10 619 человек (многие из них приезжали по рабочей визе, а теперь вернулись домой). И 2 653 теперь уже бывших сибиряков и красноярцев уехали искать себя в страны дальнего зарубежья.

По городам и весям

Кстати, существует миграция и внутри края, причем существенная Хлопотами, которые связаны с переездами, в прошлом году были заняты 74 160 человек (сюда отнесем и тех, кто воспользовался программой переселения с севера на юг). 4 131 человека сменили село на город.

В плюсе оказались 4 города и 3 муниципальных района пополнились новыми жителями. Таким образом, за счет внутренней миграции жителей Красноярска стало больше на 2 478 человек, Норильска – на 68. Но самым популярным в прошлом году стал Емельяновский район – численность населения в нем возросла на 2 923 человека.