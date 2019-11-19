Жители края посвятили врачам 1700 благодарных отзывов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-19T12:59:26+03:00

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Проект «Призвание – врач» организовал Сибирский медицинский портал, чтобы поднять престиж работы медиков и рассказать о тех, для кого быть врачом – призвание. О таких докторах рассказывают сами пациенты: на странице проекта указывают имя специалиста, место его работы и пишут, почему именно этот доктор достоин быть лауреатом проекта «Призвание – врач».

На Сибмедпортал пришло уже 1728 благодарностей. Пациенты говорят докторам спасибо за чуткое и внимательное отношение, за возможность снова почувствовать себя здоровыми, а нередко и за спасенную жизнь – собственную или близких. Вот одна из таких историй:

«В июне 2018 года врач-реаниматолог Юлия Андреевна Рубцова спасла жизнь нашему сыну! Была тяжелая травма, кома, но благодаря этому доктору наш сынок с нами! Спасибо!»

Прием отзывов продолжается. Из всех присланных благодарностей экспертная комиссия (сотрудники Сибмедпортала, известные красноярские врачи) выберет лауреатов в 9-ти номинациях: «Народный врач», «За подаренную жизнь», «За самоотверженный труд», «Легенда здравоохранения» и др. Имена лауреатов назовут на торжественной церемонии награждения в январе.

Для справки:

Первая церемония награждения лауреатов проекта «Призвание – врач» состоялась в Красноярске в 2012 году. Тогда на Сибмедпортал пришло 560 благодарных отзывов от пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU