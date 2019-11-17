Туристов в Красноярском крае, Хакасии и Туве предупредили об опасности схода лавин

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-17T10:14:31+03:00

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Жителей Красноярского края, Хакасии, Тувы, а также туристов предупредили об опасности схода лавин. Такое сообщение появилось на сайте Среднесибирского УГМС:

- С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными.

Так что туристам, спортсменам и охотникам лучше по возможности воздержаться от посещения опасных районов.

Кроме того, 18 ноября на дорогах центральных и южных районов края сохранится гололедица. В Туруханском – крепкий ветер, с порывами 15-18 метров в секунду. В горах южных районов - сильный снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU