Ночью в минусинском кадетском корпусе произошел пожар
В ночь на 17 ноября в кадетском корпусе Минусинска Красноярского края случился пожар. Как сообщили на сайте МЧС, полыхнуло трехэтажное кирпичное здание на улице Народной,80:
- Возгорание возникло в 3.55, а в 5.15 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 17 человек, 7 спецмашин.
Есть ли пострадавшие при пожаре, пока неизвестно. Оперативно получить комментарий в корпусе не удалось – по указанным на его официальном сайте номерам никто не отвечает.
Отметим, по данным ресурса, в корпусе учатся 164 кадета, из них 140 - на полном пансионе. Также в учреждении работает 50 педагогов.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хотите, как на Потемкине? Кадеты из Железногорска взбунтовались из-за сушек с червями
С виду обычная сушка, а в ней – живые черви. Выпечку с опарышами внутри на днях получили на обед кадеты из железногорского корпуса (это закрытый город-спутник Красноярска). И взбунтовались, отказались от еды.
Об этом сообщили журналистам родители кадет.
- Последние три года дети буквально учатся впроголодь! – огорошили они представителей СМИ. – А с началом нового учебного года ситуация стала катастрофической. К примеру, детям выдали на обед граммов 80 ленивых голубцов и столько же салата из моркови с сыром (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU