2019-11-17T07:24:19+03:00
Происшествия

Ночью в минусинском кадетском корпусе произошел пожар

С огнем боролись больше часа
Ася ЖУКОВА
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Ночью в минусинском кадетском корпусе произошел пожар. Фото: группа корпуса в соцсети.Ночью в минусинском кадетском корпусе произошел пожар. Фото: группа корпуса в соцсети.
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В ночь на 17 ноября в кадетском корпусе Минусинска Красноярского края случился пожар. Как сообщили на сайте МЧС, полыхнуло трехэтажное кирпичное здание на улице Народной,80:

- Возгорание возникло в 3.55, а в 5.15 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 17 человек, 7 спецмашин.

Есть ли пострадавшие при пожаре, пока неизвестно. Оперативно получить комментарий в корпусе не удалось – по указанным на его официальном сайте номерам никто не отвечает.

Отметим, по данным ресурса, в корпусе учатся 164 кадета, из них 140 - на полном пансионе. Также в учреждении работает 50 педагогов.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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Об этом сообщили журналистам родители кадет.

- Последние три года дети буквально учатся впроголодь! – огорошили они представителей СМИ. – А с началом нового учебного года ситуация стала катастрофической. К примеру, детям выдали на обед граммов 80 ленивых голубцов и столько же салата из моркови с сыром (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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