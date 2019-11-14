В Красноярске пассажирка попавшего в аварию такси пожаловалась на бригаду «Скорой»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-14T13:49:33+03:00

Как выяснилось после, она сама отказалась от помощи

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В Красноярске пассажирка такси, которое попало в аварию утром 10 ноября на улице Партизана Железняка, пожаловалась на бригаду «Скорой помощи». По словам девушки, ее не стали госпитализировать, хотя она в этом нуждалась. Как оказалось, все было не совсем так, как она рассказала.

Главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин пояснил «ТВК Красноярск», что пассажирка изначально сама отказалась от осмотра:

- Девушке предлагали осмотреться. Она отказалась это делать в машине в присутствии посторонних людей. В это время была вызвана дополнительная, линейная бригада скорой помощи, которая и оказала девушке помощь, затем доставила ее в травмпункт. Второму пассажиру также оказали своевременную помощь.

Таким образом, в госпитализации нуждался только молодой водитель такси, его и увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU