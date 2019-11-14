2019-11-14T13:49:33+03:00
Происшествия

В Красноярске пассажирка попавшего в аварию такси пожаловалась на бригаду «Скорой»

Как выяснилось после, она сама отказалась от помощи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красноярске пассажирка попавшего в аварию такси пожаловалась на бригаду «Скорой»В Красноярске пассажирка попавшего в аварию такси пожаловалась на бригаду «Скорой»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске пассажирка такси, которое попало в аварию утром 10 ноября на улице Партизана Железняка, пожаловалась на бригаду «Скорой помощи». По словам девушки, ее не стали госпитализировать, хотя она в этом нуждалась. Как оказалось, все было не совсем так, как она рассказала.

Главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин пояснил «ТВК Красноярск», что пассажирка изначально сама отказалась от осмотра:

- Девушке предлагали осмотреться. Она отказалась это делать в машине в присутствии посторонних людей. В это время была вызвана дополнительная, линейная бригада скорой помощи, которая и оказала девушке помощь, затем доставила ее в травмпункт. Второму пассажиру также оказали своевременную помощь.

Таким образом, в госпитализации нуждался только молодой водитель такси, его и увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Норильска на 400 тысяч разорил производителя мебели
В Туве женщина убила сожителя, швырнувшего на пол ее годовалого сына
ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга
Стала известна дата проведения фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске
Красноярский вахтовик напоил и обокрал дедушку в поезде
В Красноярском крае заместителя начальника колонии задержали за взятку бензином
Красноярский край поставили рекорд по урожайности за 85 лет своей истории
В Хакасии разыскивают мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку в подъезде
Красноярцы помогли купить билет домой больному саркомой 26-летнему парню
Самые непопулярные профессии у красноярцев: сетевики, политики и продавцы алкоголя
В Красноярске на железнодорожном вокзале установили массажные кресла
Мэрия Красноярска продает нежилое на Белинского, Высотной и Лазо
Что ни день, то по делимобилю: в Красноярске ночью «разули» вторую машину
Смертельное ДТП под Красноярском: такси всмятку разбилось о фуру