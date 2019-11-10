В Красноярске такси с пассажирами влетело в столб

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-10T12:55:39+03:00

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Камеры уличного наблюдения избавили водителей от споров, кто куда ехал и кто где стоял. Теперь все решает видео. На этот раз камера зафиксировала, как машина такси на полной скорости врезалась в столб на улице Партизана Железняка.

За рулем был 23-летний водитель, в машине – два пассажира, мужчина и женщина. Все трое живы, но получили травмы и попали в больницу. Что стало причиной ДТП пока не сообщается. «Диванные» эксперты предполагают, что водитель уснул во время движения. Либо еще не проснулся, поскольку авария произошла утром. Точная причина станет известна после опросов водителя и пассажиров.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на трассе в Новоселовском районе микроавтобус врезался в грузовик, который остановился на красный сигнал светофора. Погибли два человека, водитель и пассажир, который сидел рядом с ним. Еще 9 находятся в больнице.

Авария произошла на Партизана Железняка.

ИСТОЧНИК KP.RU