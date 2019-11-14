Закидавшие коктейлями Молотова мэрию Красноярска пошли под суд

СЕГОДНЯ 04:46 2019-11-14T04:46:35+03:00

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Поджигатели здания администрации Красноярска предстанут перед судом. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Напомним, все случилось в ночь со 2 на 3 марта. На камеру уличного наблюдения, установленную на здании, попали два человека. Один только промелькнул, остался за кадром. Другой достал из сумки две бутылки с коктейлем Молотова, поджег и швырнул в стену. Затем оба убежали в сторону Енисея. Видео опубликовал канал «Baza».

В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова.

Вскоре подозреваемых задержали. Оказалось, это двое парней 25 и 27 лет. Против них возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» и «Хулиганство». Оба пошли под арест. Кроме того, одному понадобилась судебно-психиатрическая экспертиза.

… Сейчас расследование дела завершено. Его материалы направлены в Центральный районный суд. Если вина обвиняемых будет доказана, сроки могут быть достаточно серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU