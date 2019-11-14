2019-11-14T04:46:35+03:00
Происшествия

Закидавшие коктейлями Молотова мэрию Красноярска пошли под суд

Пироманам грозит до 6 лет [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Закидавшие коктейлями Молотова мэрию Красноярска пошли под суд. Фото: стоп-кадр Baza.Закидавшие коктейлями Молотова мэрию Красноярска пошли под суд. Фото: стоп-кадр Baza.
Изменить размер текста:

Поджигатели здания администрации Красноярска предстанут перед судом. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Напомним, все случилось в ночь со 2 на 3 марта. На камеру уличного наблюдения, установленную на здании, попали два человека. Один только промелькнул, остался за кадром. Другой достал из сумки две бутылки с коктейлем Молотова, поджег и швырнул в стену. Затем оба убежали в сторону Енисея. Видео опубликовал канал «Baza».

В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова.

Вскоре подозреваемых задержали. Оказалось, это двое парней 25 и 27 лет. Против них возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» и «Хулиганство». Оба пошли под арест. Кроме того, одному понадобилась судебно-психиатрическая экспертиза.

… Сейчас расследование дела завершено. Его материалы направлены в Центральный районный суд. Если вина обвиняемых будет доказана, сроки могут быть достаточно серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП под Красноярском: такси всмятку разбилось о фуру
В Красноярске построят новую поликлинику и хореографический колледж
Фонтан в 10 метров высотой: в Ачинске в районе ТЭЦ произошел прорыв трубы
В Красноярске хотят установить лестницы и ловушки для спасения утопающих
Это победа! Вместо снесенного грузовиком виадука на Семафорной построят новый
Трассу под Красноярском сковал лед
Дочери экс-главы Счетной палаты Давыденко суд отказал в иске
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
Аэропорты Красноярск и Черемшанка объединят
Пожар в Красноярском крае: ночью едва не выгорело фермерское хозяйство
Мадагаскарские тараканы и скалярии: в красноярской школе открыли кружок аквариумистики
Депутаты хотят отказаться от частных отловщиков бездомных собак и открыть муниципальную службу
Жительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный донос
В Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки»
Сбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью
В Красноярске в клетке обнаружили волка рядом с алабаями
В одном из районов Красноярского края прокуратура нашла 76 депутатов-нарушителей
Пожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушки
В Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемных
В Красноярске на острове Татышев откроют ресторан