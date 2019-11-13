2019-11-14T07:00:24+03:00
Общество

В Красноярске хотят установить лестницы и ловушки для спасения утопающих

… после гибели влюбленной пары на набережной у «Синема-парка»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Инициативу обсуждают в соцсетяхИнициативу обсуждают в соцсетяхФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Депутат горсовета Николай Олюнин предлагает установить специальные лестницы и сетки-ловушки для тех, кто по трагической случайности оказывается в воде. На эту мысль народного избранника натолкнула недавняя история с гибелью влюбленной пары на набережной Енисея.

Напомним, трагедия произошла возле «Синема-парка» поздно вечером 7 ноября. После ночного сеанса пара пошла прогуляться по набережной. Сначала целовались на скамейке. А потом мужчина посадил подругу на перила, спиной к Енисею. И в какой-то момент она не удержалась, упала вниз. Он кинулся следом, прыгнул в воду. Больше живыми их не видели. Нашли спустя несколько дней утонувшими.

- Я неоднократно слышал о разных случаях, когда люди оказывались в воде в районе Речного вокзала, - говорит Олюнин. - Мы с вами знаем, что оттуда нереально выбраться, так как нет берега, а есть только вертикальная высокая стена, на которую не залезешь. Мое предложение следующее - вдоль набережной установить на протяжении 50 - 70 метров лестницы, которые помогут людям попавшим в такую ситуацию самостоятельно выбраться.

Кроме того, депутат предлагает установить сетки-ловушки. По его мнению, это поможет тем, кто оказался в схожей ситуации, но шансов выкарабкаться не имеет. Отношение к предложению разное: одни его приветствуют, отмечая, что заодно сетки-ловушки будут помогать и животным, попавшим в беду; другие считают, что соломку везде не подстелешь и можно ограничится табличками с предупреждением.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в красноярских дисканутерах продукты дешевле, чем в супермаркетах?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила