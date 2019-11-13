В Красноярске хотят установить лестницы и ловушки для спасения утопающих

13 Нояб. 14:08 2019-11-14T07:00:24+03:00

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Депутат горсовета Николай Олюнин предлагает установить специальные лестницы и сетки-ловушки для тех, кто по трагической случайности оказывается в воде. На эту мысль народного избранника натолкнула недавняя история с гибелью влюбленной пары на набережной Енисея.

Напомним, трагедия произошла возле «Синема-парка» поздно вечером 7 ноября. После ночного сеанса пара пошла прогуляться по набережной. Сначала целовались на скамейке. А потом мужчина посадил подругу на перила, спиной к Енисею. И в какой-то момент она не удержалась, упала вниз. Он кинулся следом, прыгнул в воду. Больше живыми их не видели. Нашли спустя несколько дней утонувшими.

- Я неоднократно слышал о разных случаях, когда люди оказывались в воде в районе Речного вокзала, - говорит Олюнин. - Мы с вами знаем, что оттуда нереально выбраться, так как нет берега, а есть только вертикальная высокая стена, на которую не залезешь. Мое предложение следующее - вдоль набережной установить на протяжении 50 - 70 метров лестницы, которые помогут людям попавшим в такую ситуацию самостоятельно выбраться.

Кроме того, депутат предлагает установить сетки-ловушки. По его мнению, это поможет тем, кто оказался в схожей ситуации, но шансов выкарабкаться не имеет. Отношение к предложению разное: одни его приветствуют, отмечая, что заодно сетки-ловушки будут помогать и животным, попавшим в беду; другие считают, что соломку везде не подстелешь и можно ограничится табличками с предупреждением.

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ИСТОЧНИК KP.RU