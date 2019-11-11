2019-11-11T04:47:59+03:00
Происшествия

Утонули оба. Тела влюбленных, упавших в Енисей в центре Красноярска, найдены

Никто из них выплыть не смог
Ася ЖУКОВА
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Тела влюбленных, упавших в Енисей в центре Красноярска, найденыТела влюбленных, упавших в Енисей в центре Красноярска, найденыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисее нашли тела мужчины и женщины, которые рухнули в реку около «Синема-парка». Об этом сообщили в сводке КГКУ «Спасатель». Подчеркнем: пока нельзя точно сказать, те ли это люди. Однако возраст совпадает.

Напомним, трагедия произошла возле «Синема-парка» поздно вечером 7 ноября. После ночного сеанса пара пошла прогуляться по набережной. Сначала целовались на скамейке. А потом мужчина посадил подругу на перила, спиной к Енисею. И в какой-то момент она не удержалась, упала вниз. Он кинулся следом, прыгнул в воду. Больше живыми их не видели. Рассказывают, в вещах нашли документы. В бумагах указано: у каждого была своя семья, дети.

Еще раз отметим: то, что обнаруженные в Енисее тела – это те самые мужчина и женщина, о которых шла речь выше, еще официально не подтверждено.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и друзьям погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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