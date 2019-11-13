2019-11-13T12:45:21+03:00
Общество

Трассу под Красноярском сковал лед

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Трассу под Красноярском сковал лед.Трассу под Красноярском сковал лед.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Трасса под Красноярском покрылась льдом. Речь идет об участке дороги Р-257 «Енисей» с 15-го по 130-й километр, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

На этом отрезке наблюдается выпадение мокрого снега и гололедица. Поэтому сюда зашли дорожники, они работают в усиленном режиме. А инспекторы ДПС следят за безопасностью движения.

Полицейские напоминают водителям: строго соблюдайте скоростной режим; выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал; воздержитесь от резких маневров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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