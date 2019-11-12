ДТП в Красноярском крае: УАЗ врезался в рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-12T10:26:10+03:00

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Сегодня, 12 ноября, около 11 часов на 49 километре трассы Ачинск – Ужур – Троицкое произошла авария с участием рейсового автобуса. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, на 49-м километре 62-летний водитель УАЗа (житель Назаровского района) не справился в управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там влобовую столкнулся с автобусом, который направлялся из Красноярска в Шарыпово. От удара УАЗ вылетел на обочину.

В салоне автобуса находились 18 пассажиров, среди которых есть 13-летний подросток. К счастью никто из ехавших в автобусе серьезно не пострадал. За медицинской помощью с ушибами обратились только два пассажира. Всех пересадили на другой попутный транспорт и направили дальше, к месту назначение.

Жив и водитель УАЗа, ему также оказана медицинская помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU