2019-11-13T05:12:49+03:00
Происшествия

Пожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушки

Дочь смогла выбраться через балкон второго этажа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушкиПожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии, в селе Подсинее Алтайского района, 12 ноября произошел пожар с погибшими. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пожар начался глубокой ночью. Горел двухэтажный дом, в котором проживала одна семья. После того, как спасатели справились с огнем, на первом этаже они обнаружили тела погибших владельцев дома – 48-летних супругов. Их дочь спала на втором этаже, поэтому сумела спастись через балкон, к которому была приставлена лестница.

Предварительная приоритетная версия возгорания – неисправность печного оборудования. Следователи проводят проверку, по результатам которой и станет понятно, возводить уголовное дело или нет.

Напомним, что в ту же ночь, 12 ноября, в Канском районе Красноярского края в огне погибла 4-летняя девочка. Причиной пожара тоже могла стать неисправная печь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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