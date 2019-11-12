2019-11-12T09:46:46+03:00
Происшествия

Старшую вывел, а младшую не успел. В Красноярском крае в пожаре погибла 4-летняя девочка

Ее 12-летнюю сестру отец успел вывести из дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар в Красноярском крае: погибла 4-летняя девочкаПожар в Красноярском крае: погибла 4-летняя девочкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Дорожный Канского района края в ночь с 11 на 12 ноября произошел пожар: загорелся жилой дом. Когда спасатели справились с огнем, в доме обнаружили тело 4-летней девочки. Информацию об этом поступила в следственные органы около 4 часов. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

В пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в доме предварительно находились отец с двумя дочерями. Он смог вывести из огня старшую 12-летнюю дочь. К сожалению, спасти младшую ему не удалось.

В настоящее время проводится проверка. Одной из версий, которой придерживаются следователи, причиной трагедии могла стать неисправная печь. Однако точную причину назовут пожарные дознавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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