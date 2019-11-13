СЕГОДНЯ 04:12 2019-11-13T05:53:23+03:00

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В Красноярске на острове Татышев откроют ресторан. Специально строить помещение под него не будут – оно уже есть. Это Визит-центр, который находится возле выхода с вантового моста. Его возвели в рамках подготовки к универсиаде, там размещался информационный центр. Затем оно пустовало.

Недавно прошли торги, победителем стал единственный участник – владелец известной в городе сети общепита. Он получил право арендовать помещение Визит-центра на 10 лет за 9 миллионов рублей. Других желающих занять помещение из дерева с большим панорамным обзором и с амфитеатром на популярной у туристов тропе, видимо, не нашлось.

Когда откроется ресторан, пока нет информации, наверняка понадобится несколько месяцев на то, чтобы завести оборудование и уладить ряд формальностей с различными надзорными органами.

Добавим, что летом Визит-центр привлек к себе внимание общественников после того, как там о стекла разбились несколько свиристелей. Проверкой занималась природоохранная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU