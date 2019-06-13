На острове Татышев нашли способ спасти свиристелей от гибели

Месяц назад это происшествие вызвало большой общественный резонанс. Возле «Визит-центра», построенного на острове Татышев к универсиаде (рядом с выходом на вантовый мост), обнаружили трех погибших свиристелей. Очевидцы рассказали: на их глазах птицы на лету ударились о стекло и упали замертво. Им ничем нельзя было помочь.

Случившемся заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая организовала проверку в отношении муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов», в управлении которого и находится «Визит-центр». Эксперты признали: стекла здания и в самом деле опасны для пернатых. Поэтому нужно принимать меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Почему разбились птицы

В парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали об особенности поведения птиц. Из-за того, что зеркальные стекла отражают все вокруг, птицы не видят перед собой препятствия – такова особенность их зрения. Исход столкновения зависит от скорости, с какой летит птица, и ее размеров. Например, совы – тяжелые, летают медленно. Они частенько даже в стены домов врезаются, таких случаев жители Солнечного могут много вспомнить. Сова ударилась, потеряла сознание, потом отлежалась и полетела дальше. Что касается голубей, они уже настолько приспособились к городской жизни, что им окна не страшны. А вот свиристели очень быстрые – поэтому они и погибли при столкновении со стеклом.

По словам работников «Роева ручья», «Визит-центр» на Татышеве – не самое большое зло для птиц в Красноярске. Любой торговый или офисный центр в городе опасен для них. В солнечный день даже окна и застекленные балконы обычных многоэтажек могут стать для птиц смертельной ловушкой. И вообще это давно стало общемировой проблемой. В аэропортах птиц отпугивают специальными звуковыми устройствами. Но на Татышеве их поставить нельзя. Потому что Татышев – это среда обитания птиц, их дом, а человек на острове – гость.

Как же быть? В зоопарке с этой проблемой справились так: на стекла наклеили изображения хищных птиц. Помогло.

Прокуратура взяла под свой контроль

Помощник красноярского природоохранного прокурора Елена Курдюмова рассказала, что гибель трех свиристелей – это единичный случай. Других не зафиксировано. Но и этого хватило, чтобы начать проверку. Нарушены сразу два федеральных закона – «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».

- Чтобы не допустить дальнейшего вреда окружающей среде, Центру реализации социальных проектов внесено представление. В течение месяца руководство учреждения должно принять меры и устранить выявленные нарушения, - прокомментировала Елена Курдюмова.

Прокуратура не требует закрыть окна решетками или жалюзи – это испортит задумку архитекторов «Визит-центра». Окна там панорамные, чтобы посетители павильона могли изнутри любоваться ландшафтом острова. Но можно воспользоваться опытом красноярского зоопарка.

Подобного не повторится

Директор МАУ «ЦРСП» Максим Бархатов пояснил:

- Мы попросили совета у специалистов «Роева ручья». У них ведь была подобная ситуация. Они вышли из положения, наклеив на стекла изображения хищных птиц. Так что мы уже заказали такие наклейки в типографии. На следующей неделе они будут готовы, мы наклеим их на стекла «Визит-центра». Думаю, подобных случаев гибели птиц у нас больше не будет.