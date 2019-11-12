СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-12T15:45:19+03:00

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Сегодня днем в Красноярске, возле дома № 16 на улице Кольцевой прошла спасательная операция по вызволению щенка из запертой иномарки. Напомним, что девушка заметила, как в промерзшей машине скулит собака. Оказалось – совсем кроха. Заперт щенок был сутки – без воды и еды. А хозяин машины не появлялся. Тогда красноярка сняла видео и выложила его в социальную сеть.

Спасение щенка в Красноярске: вскрывший запертую машину мужчина забрал его себе .

Вскоре во дворе дома на Кольцевой собрались неравнодушные горожане – они приехали спасать щенка. Приехала и полиция. Разбивать стекла машины было нельзя, тогда пригласила частного специалиста по вскрытию дверей. Мужчина, который сделал это, забрал малыша к себе за пазуху, сказал, что повезет его к ветеринару, а потом будет о нем заботиться.

Кстати, нашли и собственника автомобиля, это женщина. Но она сообщила, до доверила машину мужу, а где он находится, она не знает, рассказал «ТВК Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU