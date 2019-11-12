Заперли на сутки в холодной машине: красноярка просит помочь ей вызволить щенка
Жительница улицы Кольцевой обратила внимание на иномарку, припаркованную во дворе пятиэтажки № 16. Внутри скулит собака. Через тонированное стекло трудно разобрать, но на вид – совсем щенок. А на улице морозно, ночью до минус 12 доходило. Машина насквозь выстыла – крохе невозможно согреться. Увидел человека за окном и просит о помощи на своем языке. Как поступить в такой ситуации, девушка не знает.
Красноярка просит помочь ей вызволить щенка.
- Вот эта машина стоит сутки. Вызывали полицию, а полиция мер не принимает. Внутри щенок замерзает, но никто реагировать не хочет. Помогите.
Красноярка сняла видео, разместила его в социальной сети, в паблике «ЧП Красноярск» в надежде, что откликнутся зоозащитники и подскажу, что нужно делать. Многие подписчики посоветовали разбить окно и спасти щенка, однако другие заметили, что вред чужому имуществу обернется против самой девушки. И посоветовали обратиться в ГИБДД, где могут пробить по базе по номеру имя и адрес водителя.
Пока ситуация никак не разрешилась, следим за новостями.
ИСТОЧНИК KP.RU