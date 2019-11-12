2019-11-12T12:50:02+03:00
Общество

Красноярской девочке с онкологией нашли лекарство – везут из ветеринарной клиники Магнитогорска

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярской девочке с онкологией нашли лекарствоКрасноярской девочке с онкологией нашли лекарствоФото: Мария ЛЕНЦ
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История полуторагодовалой девочки из Красноярске, у которой от лечения отечественным препаратом отнялись ноги, получила свое продолжение. Напомним, ребенок принимал препарат «Винкристин-Тева» западного производства. Но с июля этого года препарат перестали ввозить в Россию, заменив его отечественным препаратом «Веро-Винкристин».

Однако у российского аналога есть ряд побочных эффектов – от его приема у ребенка наступил паралич ног. Родители в отчаянии обратились по всем инстанциям, написали депутату Заксобрания края Илье Зайцеву. И вот он сообщил на своей странице в «Фейсбуке»:

«Не думал, что когда-нибудь уровень абсурдности ситуации достигнет такого уровня, но одной маленькой девочке нашли препарат «Винкристин-Тева» в ветеринарной клинике в Магнитогорске. И сейчас лекарство через Москву летит в Красноярск. Если у вас есть знакомые, у которых свои ветеринарные клиники, попросите, пожалуйста, проверить, возможно, у кого-то остался препарат..."

ИСТОЧНИК KP.RU

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