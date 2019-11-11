В Красноярске у ребенка с онкологией отнялись ноги после лечения отечественным препаратом

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-11T15:15:38+03:00

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У полуторагодовалой девочки из Красноярска, страдающей от онкологии, отказали ноги после того, как она прошла курс лечения отечественным препаратом. Об этом рассказали наши коллеги с ТВК со ссылкой на депутата Илью Зайцева.

Коротко об истории проблемы. С июля нынешнего года в Россию официально перестали ввозить препарат «Винкристин-Тева». Выпускаемое израильской компанией средство используют для лечения рака у детей. Только вот российский аналог имеет ряд побочных эффектов, в том числе полный или частичный паралич.

- Пишет мама маленькой девочки, у которой рак, - сообщает Илья Зайцев. – Она прошла один курс с немецким препаратом, стало значительно лучше. А второй курс уже с препаратом российским. И у девочки отнялись ноги. После третьей попытки российское лекарство отменили, а «Винкристин Тева» купить в России нельзя. И в Германии нельзя – нужен рецепт немецкого врача. Родители в отчаянии спрашивают: «Илья, как нам спасти нашу дочь?»А я не знаю, что сказать... Ребенка можно спасти, но нечем.

ИСТОЧНИК KP.RU