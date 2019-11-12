2019-11-12T08:02:47+03:00
Звезды

Сибиряк сделал потрясающий этнокавер на песню Linkin Park - Numb

За несколько дней видео посмотрели почти 40 тысяч раз
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Александр Куулар.Александр Куулар.Фото: соцсети
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Житель Тувы Александр Куулар сделал этнический кавер на легендарную песню группы Linkin Park - Numb. За несколько дней ролик в интернете посмотрели почти 36 тысяч раз, и видео только набирает популярность.

Linkin Park - Numb (Throat singing cover)..

Этим кавером Александр хочет отдать дань уважения всем членам группы Linkin Park, и поблагодарить за вдохновение.

Певец использовал в песне тувинские национальные инструменты, а припев исполнил горловым пением.

Ролик на данный момент набрал 1500 лайков и всего 56 дизлайков. В комментариях к ролику очень множество восторженных комментариев, среди них большинство - англоязычные:

«Wow this is actually really cool. really underrated!»

«Dude!!! You are amazing. Chester Bennington would be proud!!!»

«I just wanna say one thing - masterpiece, dude!!! Awesome!!!»

«Phenomenal version of an already awesome song!»

«You should do an America's Got Talent like show. You could win!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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