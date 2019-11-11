2019-11-11T14:39:08+03:00
Происшествия

Такое месиво! Жесткая авария из 5 машин произошла на Дубровинского

Несколько улиц встали в глухом заторе [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Жесткая авария из 5 машин произошла на Дубровинского. Фото: ЧП - Красноярск.Жесткая авария из 5 машин произошла на Дубровинского. Фото: ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

- 11.11.2019 в Красноярске – жесткое ДТП на улице Дубровинского, в районе «шанхая» у Центрального парка, - об этом сообщили в соцсетях очевидцы случившегося.

На опубликованных ими фото видно: на дороге столкнулись пять машин, одна из них – Infinity – сильно помята.

- Просто в кашу! – говорят свидетели. – Такое месиво! Проезжаешь мимо, и видишь этот кошмар.

Центр встал в пробке. Фото: ЧП - Красноярск.

Центр встал в пробке. Фото: ЧП - Красноярск.

Пока в пресс-службе ГИБДД аварию не комментируют: экипаж еще на пути к месту ДТП, точная информация будет завтра.

Между тем автолюбителям можно порекомендовать выбрать другой маршрут. Поскольку из-за аварии все ближайшие улицы стоят в пробках. Движение здесь серьезно затруднено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майор полиции устроил пьяное ДТП и отказался от освидетельствования

В Красноярске высокопоставленный полицейский устроил пьяную аварию и отказался от медицинского освидетельствования. Теперь он будет уволен, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевозившего первоклассников в театр пьяного водителя поймали под Красноярском
Красноярцев хотят обязать убирать около своих домов и магазинов
В Красноярске у ребенка с онкологией отнялись ноги после лечения отечественным препаратом
Три сквера благоустроят в Октябрьском районе в следующем году
В Красноярске девушка показала таксисту нож и… оставила ему свою сумку
Пли! В Хакасии женщина обстреляла яйцами машины из-за громкой музыки
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy
Будущих инженеров в Красноярске растят прямо с детсада
Несуществующие меха за тысячи евро продала в Австрию жительница Красноярска
Майор полиции устроил пьяное ДТП и отказался от освидетельствования
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
Кружит вокруг собственного дома и не узнает его. Пропавшего в Норильске мужчину ищет дочь
Вместо крон – пеньки. Красноярцы возмутились обрезке деревьев