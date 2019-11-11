Такое месиво! Жесткая авария из 5 машин произошла на Дубровинского

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-11T14:39:08+03:00

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- 11.11.2019 в Красноярске – жесткое ДТП на улице Дубровинского, в районе «шанхая» у Центрального парка, - об этом сообщили в соцсетях очевидцы случившегося.

На опубликованных ими фото видно: на дороге столкнулись пять машин, одна из них – Infinity – сильно помята.

- Просто в кашу! – говорят свидетели. – Такое месиво! Проезжаешь мимо, и видишь этот кошмар.

Центр встал в пробке. Фото: ЧП - Красноярск.

Пока в пресс-службе ГИБДД аварию не комментируют: экипаж еще на пути к месту ДТП, точная информация будет завтра.

Между тем автолюбителям можно порекомендовать выбрать другой маршрут. Поскольку из-за аварии все ближайшие улицы стоят в пробках. Движение здесь серьезно затруднено.

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ИСТОЧНИК KP.RU